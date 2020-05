Deputatul PNL Ovidiu Raetchi declara ca daca actuala conducere PSD isi doreste sa se indeparteze de imaginea de "partid problema" de la nivelul UE, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, e obligat sa-si ceara scuze in numele partidului pentru "acuzatiile nefondate" la adresa UE din ultimii ani si sa afirme ca adera in mod public la valorile europene.



