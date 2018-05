Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru legile securitații naționale, atacata la CCR; Liberalii au depus, marți, contestația la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale, votata recent de Parlament. Potrivit liberalilor, intre considerentele sesizate Curții Constituționale se numara lipsa de claritate și precizie…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, cu 208 voturi pentru, 92 de voturi impotriva si trei abtineri, infiintarea Comisei speciale care sa modifice legile privind securitatea nationala, potrivit Digi 24.Comisia are urmatoarele obiective: analizarea cadrului normativ actual, elaborarea propunerilor…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au dat unda verde pentru inființarea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidența in domeniul securitații naționale. Aceasta Comisie a fost anunțata de Liviu…

- Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii pentru modul in care gestioneaza proiectele legate de Centenar. 'Domnule Roman (Florin Roman, deputat PNL -…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…