- Elevii scoli 124 din Bucuresti, institutia de invatamant care a fost distrusa in urma unui incendiu puternic, vor fi relocati la alte trei scoli aflate in apropiere, a declarat Marian Banu, reprezentant al Inspectoratului Scolar din Capitala. Aproximativ 750 de copii invatau in scoala 124 din Bucuresti,…

- La intersecția strazilor Vadul lui Voda – Uzinelor , este inregistrat accident rutier.Flux majorat de transport se inregistreaza:Sectorul BUIUCANI:· intersecția cu sens giratoriu: str.Calea Ieșilor – I.Creanga – bd.Ștefan cel Mare;· str.

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a anuntat, vineri, ca pachetul legislativ "Pactul pentru Carte", care prevede introducerea unor campanii de promovare a Cartii, actualizarea bibliotecilor cu volume, sprijin anul de 100 euro pentru profesori pentru cumpararea de carti, a fost semnat de toate partidele.

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a pledat pentru o candidatura comuna PNL-USR la alegerile locale din Bucuresti din 2020. Mai exact, Raetchi crede ca Nicusor Dan si Ciprian Ciucu au in acest moment cele mai mari sanse sa castige o competitie cu actualul primar general, Gabriela Firea, cu mentiunea ca…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi propune Presedintiei, Guvernului si partidelor politice “Pactul pentru Carte” – un pachet legislativ care are drept scop dublarea piatei de carte din Romania, in conditiile in care ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest domeniu.