Raer Arafat: ''Este posibil saptamana viitoare sa depasim 1.000 de cazuri de terapie intensiva daca va continua cresterea'' Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat joi ca in situatia in care va continua cresterea numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus este posibil ca saptamana viitoare sa se ocupe peste 1.000 de paturi in sectiile de terapie intensiva. Cresterea asta este cea care o monitorizam si urmarim. Daca continuam aceasta crestere, este posibil ca saptamana viitoare sa ajungem la 1.000 sau sa depasim 1.000 de cazuri de terapie intensiva. Acest lucru se va reflec ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

