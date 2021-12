Raelyn are nevoie de ajutor !

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de sanatate din Senat, medicul infectionist Adrian Streinu-Cercel, le-a transmis, duminica, romanilor sa inteleaga faptul ca Romania a ajuns in situatia in care are nevoie de ajutor din strainatate pentru a putea face fata pandemiei si a subliniat importanta vaccinarii si folosirea…

- Klaus Iohannis a decis, dupa mii de morți, ca Romania este depașita și ca trebuie sa se ceara ajutor din alte țari! Asta, dupa ce specialiștii au solicitat ca Romania sa ceara sprijin din statele UE. ”Nimic nu este mai presus de viața, trebuie sa facem tot ce este omenește posibil, chiar și…

- Incendiu in Mangalia In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu produs la tabloul electric de pe casa scarii a unui bloc de pe strada Oituz. La locul incendiului au fost…

- Tensimenul Andy Murray a anuntat ca si-a recuperat verigheta si pantofii furati zilele trecute, informeaza presa engleza, citata de News.ro . „Va vine sa credeti, verigheta si pantofii s-au intors acasa! Miros oribil, inca, dar sunt din nou in lumea buna!”, a scris scotianul, pe retelele de socializare.…

- 50 de voluntari au luat parte la acțiunea de ecologizare desfașurata pe malul raului Buzau, in localitațile Patarlagele și Panatau, in urma careia au colectat 100 de saci cu diverse tipuri de deșeuri, de la PET-uri, obiecte din plastic, pana la resturi menajere. Echipa proiectului ProtectStreams4Sea,…

- DRAMA la Campia Turzii. Doi aviatori, soț si soție, diagnosticati in acelasi timp, LUPTA cu CANCERUL. Au nevoie de AJUTOR Se zice ca un necaz nu vine niciodata singur. Asa s-a intamplat si in cazul familei Carmen si Marian Mitrica, parinti cu doi copii, militari la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”…

- Informatii complete cu privire la posturile existente, programul inscrierilor, conditiile de participare, documentele necesare si modalitatile de desfasurare a concursurilor se regasesc pe site ul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, sectiunea Cariera ndash; Posturi scoase la concurs: https:…

- Protoieria Falticeni prin Biroul de Asistența Sociala a organizat in data de 20 septembrie, 2021, in parteneriat cu Societatea Naționala de Cruce Roșie Romana Filiala Suceava și in colaborare cu TZMO Romania, cursuri de prim ajutor conform Legii 139/1995 și 524/2004, pentru preoții parohii și monahii…