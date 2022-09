Raed Arafat iar a ”pus-o”! Așa ca, la fel ca toți ceilalți președinți, premieri, miniștri de Interne sau ai Sanatații de pana acum, poate și Alexandru Rafila sa il ”ințepe” cat vrea… Ca de clintit oricum nu il va clinti pe ”nemuritorul” secretar de stat din fruntea atotinfluentului Departament pentru Situații de Urgența. Mai ales […] The post Raed lovește din nou! Dupa MAREA VACCINARE, vine STEMI! first appeared on Ziarul National .