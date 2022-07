Raed îi cere Kamalei încă 100 de milioane de vaccinuri! Ei bine, daca nu le-a ieșit cu variola maimuței dupa apariția ”bubei” informative despre ”exclusivitatea” asupra noii ”boli sperietoare” de catre comunitatea gay, elita globalista revine la prima sa dragoste… Ce este drept, mai exista inca un nucleu dur care se incapațaneaza sa vaccineze intreaga planeta și impotriva variolei maimuței. Punand in acest scop ditamai […] The post Raed ii cere Kamalei inca 100 de milioane de vaccinuri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

