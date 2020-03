Raed Arafat: Virusul nu se ia de pe haine "Pantofii sunt scosi exact la intrare, ii tin in casa, in apartament, dar la intrare. Dupa care am scos hainele de afara. Am un gel pe baza de alcool pe care-l folosesc dupa ce ma spal pe maini si ma dezinfectez cu el. De regula, camasa si hainele merg la spalat. s...t Oricum, virusul nu se ia de pe haina, decat daca cineva a stranutat pe tine. Chiar daca ajunge pe haine, tot o sa moara, mai ales ca virusul nu se transmite de la haine. Se transmite de la parti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

