- Șeful DSU Raed Arafat a declarat, joi, in debutul ședinței de Guvern, ca CNSU a adoptat Hotararea prin care propune ca Starea de Alerta sa se prelungeasca cu inca 30 de zile, la nivel național.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia este alcatuita din femeie…

- Tataru: S-a luat decizia de propunere a prelungirii starii de alerta din 15 octombrie, pentru 30 de zile. Restrictii progresive, in functie de rata de infectare. Evenimentele private, interzise! Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat restrictiile care vor fi impuse progresiv, in functie de rata de infectare.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, dupa sedinta CNSU, ca s-a decis propunerea prelungirii stprii de alerta cu 30 de zile. SefulDSU, Raed Arafat, a trecut in revista unele restrictii luate de CNSU in contextul cresterii alarmante a numarului de noi infectari de la o zi la alta.

- Guvernul a adoptat luni proiectul de hotarare care se prelungeste starea de alerta, incepand cu data de 15 septembrie. De asemenea, au fost stabilite masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Au fost anuntate si noi reguli pentru alegerile…

- La finalul sedintei de luni a Executivului, Raed Arafat a precizat ca va fi emis un ordin comun al Ministerului Sanatatii, Ministerului de Interne, cu avizul AEP, care va stabili regulile in sectiile de vot. Va exista obligativitatea dezinfectarii mainilor la intrarea si iesirea din sectia de vot, iar…

- Starea de alerta a fost prelungita de catre Guvern, in cadrul unei ședințe de astazi, cu aplicare din data de 15 septembrie 2020. Raed Arafat, secretarul de stat MAI, a anunțat ca alegatorii vor fi nevoiți sa se dezinfecteze la intrarea și ieșirea din secția de vot, iar cartea de identitate va fi atinsa…

- Comitetul Național pentru Situații de Uregența a votat, prin Hotararea 45/2020, propunerea catre Guvern a masurilor care sa fie luate in timpul campaniei și in ziua votului. „Aici subliniez aspecte precum permisiunea de a se desfașura nu numai mitinguri electorale, da și demonstrații in limita de 100…

- „Vom prelungi starea de alerta si discutam evident niste masuri sa mai reducem din restrictii. Am sa va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate, cu masca, numar limitat de persoane", a afirmat Ludovic Orban, intrebat intr-o conferinta de presa sustinuta…