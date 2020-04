Raed Arafat, vești teribile despre relaxarea măsurilor. S-ar putea… „Romanii trebuie sa respecte prevederile ordonanței, pentru ca exista riscul ca data de relaxare a masurilor sa fie decalata, a declarat Raed Arafat , potrivit antena3.ro. „Masurile de relaxare se vor lua treptat – iei cateva masuri care sunt cu risc minimal, dupa care aștepți sa vezi impactul lor, dupa care mai iei o parte din masuri, mai aștepți sa vezi impactul lor. Daca vezi ca au avut impact mai mult decat ai calculat, poate te oprești, nu mai iei o masura dupa. Vor fi masuri compensatorii – purtatul maștii e o masura compensatorie. S-ar putea sa nu mai poți sa intri in mijlocul de transport… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

