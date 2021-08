Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului, Ioana Mihaila, a organizat in perioada 17 -18 august, alaturi de secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, videoconferințe cu directorii direcțiilor de sanatate publica județene, respectiv a Municipiului București și cu managerii unitaților sanitare implicate…

- Pompierii care au fost in misiune in Grecia, inaintati in grad Foto: Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Pompierii care au participat la misiunile de stingere a incendiilor din Grecia au fost înaintati luni în grad, în cadrul unei festivitați, la Centrul Național de Coordonare…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a declarat ca trendul crescator privind infectiile cu SARS-CoV-2 și lipsa de interes pentru vaccinare ingrijoreaza, el atragand atentia asupra faptului ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta si aratand ca in Romania doi tineri fara…

- Lumea este intr-o faza in care nu mai crede in boala produsa de virusul SARS-CoV-2, spune, luni seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Acesta atrage atenția ca...

- Masurile de relaxare adoptate de Guvern intra in vigoare astazi, incluzand, intre altele, posibilitatea de a organiza evenimente cultural-artistice si de divertisment in spatii deschise, cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, in localitatile cu incidenta mai mica sau egala cu 2 la mie, si a…

- Vaccinarea anti-COVID reprezinta solutia pentru evitarea unui val patru al pandemiei, a declarat, joi, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care a adaugat ca, in prezent, varianta Delta a SARS-CoV-2 este ‘in crestere’ aproape in toata lumea. ‘La noi, din fericire, inca suntem…

- Dupa ce in ultimele zile ploile puternice au afectat mai multe zone din țara, provocand inundații, meteorologii se așteapta sa apara canicula. Iar pe fondul creșterii temperaturilor, in zilele urmatoare, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) avertizeaza ca pot aparea vijelii. ”Dupa…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, considera ca dorința oamenilor de a se vaccina a scazut și din cauza „unor dive”, care raspandesc opinii false la televizor. Arafat a facut referire in special la creatoarea de moda, Dana Budeanu, despre care supune ca „se pretinde un expert”,…