Raed Arafat: Vaccinarea anti-COVID rămâne soluţia pentru a evita îmbolnăvirea gravă Vaccinarea anti-COVID ramane solutia pentru a evita forme grave ale bolii, internarea in spital sau decesul, spune seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. „Vaccinarea ramane solutia pentru a evita imbolnavirea grava, intrarea in sectia de ATI, intrarea in spital si mai ales decesul(…)Am vazut ca, din pacate, dintre persoanele tinere care au decedat in ultimele 24 de ore niciuna nu era vaccinata, iar procentul celor care decedeaza, dintre cei care sunt la ATI, sunt in mare majoritate persoane nevaccinate, situatie ce putea sa fie prevenita, daca erau vaccinati”, a spus Arafat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

