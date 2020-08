Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca aparitia unui vaccin anti-CIVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia. ”Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, a spus Arafat. ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem…

- Seful Departaentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca aparitia unui vaccin anti-CIVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia. ”Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, afirma Arafat, precizand ca Romania s-a inscris pe lista…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri din cauza noului coronavirus a crescut intr-un mod alarmant in ultimele saptamani. Pana in prezent, in Romania s-au inregistrat peste 38.130 de cazuri de COVID-19 , iar experții in domeniu și autoritațile au un scenariu sumbru pentru urmatoara perioada. Potrivit acestora,…

- Raed Arafat a spus, duminica seara, ca daca situația o va impune, anumite zone din Romania, care sunt focare de COVID-19 ar putea fi carantinate. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a spus ca „situația merge spre mai rau”, existand o creștere continua a cazurilor active, pentru ca persoanele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca masurile de relaxare au dus la creșterea numarului de noi cazuri de coronavirus, scrie News.roSeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta considera ca „depinde de noi daca cresterea se va mentine sub control sau nu”.”Din graficile…