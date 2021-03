Stiri pe aceeasi tema

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Cei doi pacienți sunt din București, nu au legatura intre ei și au declarat ca nu au calatorit deloc in afara țarii. Amandoi sunt izolați la domiciliu, sub stricta supraveghere a medicului de familie. Din fericire, starea lor este buna, potrivit medicilor. Temerea ramane gradul de contagiozitate care,…

- O mutatie detectata la varianta britanica de COVID-19 ar putea ajuta virusul sa evite sistemul imunitar. Consecintele sunt deosebit de grave: imunitatea dupa vaccinare ar putea fi compromisa, arata rezultatele unor studii citate de presa britanica. Mutatia, denumita E484K, a fost depistata in 11 esantioane…

- Tulpina britanica de Covid-19 este mult mai agresiva și mult mai molipsitoare, iar in multe țari a produs deja efecte dezastruoase, inclusiv in Romania fiind deja depistat un astfel de focar. Tulpina britanica de COVID-19 a fost studiata la microscop și fotografiata. Aceasta a fost recoltata de la un…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Noua varianta COVID-19 identificata in Africa de Sud poate sustrage anticorpii care o ataca in tratamentele care utilizeaza plasma sanguina de la pacienții recuperați anterior și poate reduce eficacitatea liniei actuale de vaccinuri, au declarat miercuri oamenii de știința, relateaza Reuters. Cercetatorii…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat luni impotriva Covid-19. „Ce recomandam facem și noi. Nu recomandam oamenilor sa se vaccineze daca noi nu ne vaccinam. Indemnul meu pentru toți este sa ințeleaga ca aceasta este speranța pe care o avem. Este un vaccin,…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…