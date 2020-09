Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a atras atenția asupra modului in care trebuie sa se comporte in momentul in care vin sa iși ia copiii de la școala, pentru a nu-i deruta pe cei mici și pentru a ne...

- Seful DSU, Raed Arafat, spune ca elevii respecta regulile impuse de autoritati cat timp sunt la scoala, insa, atunci cand ies din incinta unitatii de invatamant, de multe ori sunt asteptati de adulti care nu respecta masurile, a declarat Arafat la Digi24.Raed Arafat: "Este un aspect clar. La poarta…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre inceperea școlilor și despre responsabilizarea copiilor pentru a respecta masurile de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus. ”Va fi mai greu pentru copiii al carui anturaj a fost unul care nu recunoștea prezența…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Aradat, a declarat, vineri seara, ca in contextul redeschiderii scolilor nu exista un pericol real pentru copii, ci riscul este ca acestia sa transmita virusul atunci cand ajung acasa.Secretarul de stat a recomandat ca, pentru limitarea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre reluarea cursurilor in noul an școlar, in contextul epidemiei de coronavirus. „Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții,…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, este de parere ca anumite „personaje” din spațiul public și-au batut joc de regulile de protecție sanitara, deși acestea sunt „minimale” și au un rol major in lupta cu epidemia de...

