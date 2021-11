Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat, sambata, ca oamenii trebuie sa se vaccineze si nu sa astepte tratamentul impotriva COVID-19, care este mai toxic decat un vaccin, acesta din urma stimuland sistemul imunitar natural. „Incep sa apara tratamente, dar eu vreau sa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria, ca toate creșele vor ramane deschise. “S-a abilitat Ministerul Educației sa dea ordinul pentru vacanța de 14 zile, inclusiv afterschool-uri. Creșele sunt…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a declarat, duminica, 10 octombrie, ca spitalul modular de la Pipera este reoperationalizat in vederea primirii de pacienti cu patologia COVID și a precizat ca spera, ca marti, primii bolnavi sa poata fi dusi la unitatea sanitara. Arafat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…