- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat, sambata, ca oamenii trebuie sa se vaccineze si nu sa astepte tratamentul impotriva COVID-19, care este mai toxic decat un vaccin, acesta din urma stimuland sistemul imunitar natural. „Incep sa apara tratamente, dar eu vreau sa…

- Clienții mall-urilor vor avea acces in zona de food-court doar in baza certificatului Covid, a anunțat Raed Arafat. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca intrarile in zonele de food-court din mall-uri vor fi delimitate, astfel incat sa poata intra doar cei care prezinta un ceritificat Covid.…

- Doi tineri de 30 de ani, fara comorbiditați și navaccinați, au murit din cauza COVID-19 la Spitalul „Victor Babeș” din București, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care atrage atenția ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului,…