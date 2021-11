Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca oamenii trebuie sa se vaccineze si nu sa astepte tratamentul impotriva COVID-19, care este mai toxic decat un vaccin, acesta din urma stimuland sistemul imunitar natural. "Incep sa apara tratamente, dar eu vreau…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a povestit, vineri seara, la Digi24 , ca a fost sunat in cursul nopții de comandantul pompierilor de la Bistrița, care l-a anunțat despre decesul unui subofițer, de 44 de ani, care nu era vaccinat și care a facut o forma grava de COVID.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, a declarat ca varianta Delta a coronavirusului are efect mai mare asupra copiilor si ca este posibil ca o parte dintre acestia sa ajunga chiar in sectiile de ATI ale spitalelor, astfel ca unitatile sanitare incep sa aloce paturi…

- Doua noi cazuri cu varianta Delta au fost depistate pe raza judetului ConstantaEste vorba despre doua femei: o femeie 45 de ani, judet de provenienta Dambovita, vaccinata cu doza completa si o femeie de 63 de ani, istoric de calatorie in Spania, vaccinata cu doza completa, decedata, comorbiditati hipertensiune…

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca trendul crescator privind infectiile cu SARS-CoV-2 este de natura a ingrijora, el atragand atentia asupra faptului ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului si aratand ca in Romania…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului, o varianta cu „un comportament mult mai agresiv”. El a anunțat ca doi tineri, care nu erau vaccinați și nu sufereau de alte afecțiuni, au murit…