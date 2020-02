Stiri pe aceeasi tema

- Jerome Powell, Presedintele Rezervei Federale a SUA, a avertizat marti ca epidemia cu noul coronavirus ar putea afecta economia mondiala, transmit CNN si Reuters potrivit Agerpres. "Monitorizam cu atentie fenomenul, care ar putea duce la perturbari in China ce se vor raspandi in restul economiei…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza liberalizarea programelor nationale de sanatate este periculoasa pentru ca poate seca bugetul de stat, a declarat Raed Arafat, la Antena 3.Citește și: Zi istorica in Elveția! Cetațenii au votat, prin referendum, pentru interzicerea discriminarii persoanelor…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza liberalizarea programelor nationale de sanatate este periculoasa pentru ca poate seca bugetul de stat, a declarat Raed Arafat in exclusivitate la Antena...

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști in domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD in ușoara creștere, iar USR nu pare…

- Leo Grozavu (52 de ani), antrenorul lui Sepsi, anunța 6 luni de teste pentru el și jucatorii sai. Participarea in play-off nu va fi una liniștita pentru nimeni de la Sfantu Gheorghe, obiectivul fiind clar: formarea unei echipe care sa emita alte pretenții in sezonul urmator. - Domnule Grozavu, ați reluat…

- Joi seara s-a produs un incendiu puternic, in sectorul 3, la Fabrica Electromontaj. A fost emisa avertizare RO-ALERT. Incendiul s-a produs la un „bazin, posibil cu zinc“, potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov. Pana in prezent nu sunt cunoscute mai multe date. Sunt degajari mari de fum, mai arata…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca premierul Ludovic Orban trebuie sa vina cu Legea bugetului in Parlament pentru a fi dezbatuta. Ponta arata ca banii taiați de Guvern de la Sanatate și Educație pot fi trecuți in buget prin amendamente ale parlamentarilor.Citește și: Guvernul taie…

- E una dintre veteranele lotului din Japonia, din perspectiva varstei. Laura Pristavita are 30 de ani, evolueaza la Gloria Bistrita si acest Campionat Mondial a adus-o in luma reflectoarelor in cel mai important meci. Thriller-ul cu Ungaria, in care a facut o a doua repriza excelenta, ea fiind cea care…