- Gabriela Firea declara, dupa ce Capitala a depașit rata de infectare 3 la mia de locuitori, iar Comitetul pentru Situații de Urgența nu a fost deocamdata convocat, ca prefectul este „o persoana ceva mai...

- Este oficial! Capitala țarii intra in scenariul roșu, din cauza faptului ca a depașit rata de infectare de 3 la mia de locuitori! Ce se va intampla cu Bucureștiul in urmatoarea perioada?

- Bucureștiul prezinta cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, calculata in ultimele 14 zile, la mia de locuitori - 3,02, potrivit raportarii transmise duminica de Grupul de Comunicare Strategica.Asta inseamna ca Bucureștiul intra in scenariul roșu, ceea…

- Bucurestiul se pregateste de scenariul rosu. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat vineri ca indicele infectarilor cu virusul SARS-COV2 cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a ajuns la 2.81 in Bucuresti. De asemenea, in alte 16 judete indicele infectarilor cu virusul…

- Bucureștiul a depașit rata de infectare de 3 la mia de locuitori și intra in scenariul roșuBREAKING NEWS Potrivit unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica, rata de incidența in București raportata la populația rezidenta este de 3,11 la mia de locuitori. Incidența cumulata a cazurilor…

- Fostul președinte Traian Basescu propune Guvernului și Președinției un set de masuri care ar trebui luate de urgența pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza creșterii numarului de bolnavi: 'Fara discutie aceste masuri sunt necesare'…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, trage un semnal de alarma in legatura cu evoluția epidemiei de coronavirus din Romania. Reprezentantul țarii noastre la Organizația Mondiala a Sanatații spune ca situația din ultimele zile este ingrijoratoare, iar sistemul medical va…

Raed Arafat mai amintește ca se poate ajunge la saturatia sistemului medical