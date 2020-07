Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- Direcțiile de sanatate publica au anunțat spitalele ca, de la 15 mai, se ridica interdicția personalului medical de a lucra simultan in mai multe locuri, interdicție asumata de Guvern in urma cu doua luni, pentru a limita raspandirea infecției cu noul coronavirus.Chiar daca un medic sau o asistenta…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a reluat subiectul verificarii temperaturii corporale la intrarea intr-un spațiu public inchis. Arafat a vorbit din nou despre importanța acestei masuri dupa izbucnirea unui scandal la un centru comercial din București, unde un barbat…

- „Faptul ca nu se ințelege ce inseamna o relaxare graduala este foarte grav. Cei care nu au ințeles și au mers afara ca pentru o relaxare maxima vor fi cei care vor conduce la creșterea cazurilor de Covid-19 . Lumea trebuie sa ințeleaga ca vom fi nevoiți sa conviețuim cu acest virus. Exista riscul ca…

- "Vineri cand s-au deschis parcurile totul s-a intamplat normal. Ieri insa a fost un numarr mai mare de persoane. Parcul Herastrau este cel mai mare din Bucuresti. Dimineata a fost totul normal, dar s-a schimbat dupa-amiaza spre seara. Au fost terase care au chemat dj. Eu inteleg eprfect dorinta tuturor…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe cazuri sunt in județul Suceava, urmat de București și Neamț.

- Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor in cazul medicului confirmat cu COVID-19 si transportat la un spital din Bucuresti, a anuntat duminica Biroul de presa al Prefecturii Buzau.Un barbat de 37 de ani, medic la un spital din Capitala, confirmat…