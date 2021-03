Raed Arafat susține restricții suplimentare, inclusiv o carantină prelungită pe timp de noapte Șeful DSU, Raed Arafat, anunța ca in cursul acestei saptamani urmeaza sa fie aprobate restricții suplimentare, inclusiv o carantina prelungita pe timp de noapte, despre care spune ca este o masura ce poate sa reduca mobilitatea și contactul, care duc la raspandirea virusului Sars-Cov-2. Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește despre 'psihoza Groșan': oamenii refuza masca de oxigen „Da. In anumite momente și poate pentru a reduce activitațile neesențiale, da. Vedem țari care au aceste carantine de noapte care incep de la 18.00, in Franța, de la 21.00 in alte țari, iar la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

