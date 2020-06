Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca este nevoie ca si dupa 15 iunie sa existe un cadru care sa permita mentinerea anumitor restrictii, pentru ca epidemia de coronavirus nu este inca depasita."Poate este o soluție normala in situația…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a anunțat aseara, in emisiunea Sinteza zilei, de la Antena 3, ca sunt peste 240 de pacienți internați in terapiile intensiva din țara Sursa articolului: INGRIJORATOR! Nu mai sunt locuri la ATI, la spitalele din Targu Mureș?!…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, reactioneaza la cazul medicilor romani aflati intr-o misiune umanitara in Republica Moldova si care au acceptat plicuri cu bani de la controversarul politician Renato...

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, reactioneaza la cazul medicilor romani aflati intr-o misiune umanitara in Republica Moldova si care au acceptat plicuri cu bani de la controversarul politician Renato Usatii.Patru dintre medicii romani trimiși…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca ministrul Sanatatii nu a sustinut ideea izolarii celor peste 65 de ani in hoteluri, desi Nelu Tataru a vorbit despre acest scenariu intr-un interviu la Realitatea PLUS. Arafat sustine ca o asemenea masura…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, sambata, la „Marius Tuca Show” ca faptul ca se inregistreaza 500 de noi cazuri de imbolnavire este un semn de ingrijorare și ca este clar ca masurile luate nu sunt respectate.„La acest moment, faptul ca avem 500 de cazuri e un semn. Avem o creștere…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat sambata ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de coronavirus sa fie prelungita cu inca o luna, iar decizia ar putea fi luata in cursul saptamanii viitoare.

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca deocamdata nu se pune problema ca Bucureștiul și Ilfovul sa intre in carantina și sa fie izolate pentru a stopa raspandirea coronavirusului.