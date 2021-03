Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU Raed Arafat a afirmat la Digi24 ca nu exclude posibilitatea ca autoritațile sa implementeze masuri suplimentare pentru ca activitațile considerate neesențiale sa fie reduse, inclusiv carantina de noapte, dar a precizat ca nu este de acord cu o carantina totala. Intrebat daca ar fi de acord…

- Șeful DSU a fost intrebat daca ar fi de acord cu introducerea unei carantine prelungite pe timpul nopții.Raed Arafat: „Da. In anumite momente și poate pentru a reduce activitațile neesențiale, da. Vedem țari care au aceste carantine de noapte, care incep de la 18 in Franța, de la 21 in alte țari, iar…

- Tenisuni majore intre conducerea județului Timiș și coordonatorul DSU, Raed Arafat dupa ce acesta din urma a prelungit carantina asupra municipiului cu inca 72 de ore. Președintele Consiliului Județean, Alin Nica a anunțat ca, cel mai probabil, va ataca in instanța decizia coorsonatorului DSU, Raed…

- Șeful DSU Raed Arafat a explicat ca adeverințele care sunt eliberate persoanelor care se vaccineaza anti-Covid-19 sunt valabile și in afara țarii „Trebuie evitata discriminarea, daca ești vaccinat te lasam sa te duci, daca nu ești vaccinat nu te lasam sa te duci. Dar sunt deja țari care au zis ca daca…

- Șeful DSU a semnat sambata seara ordinul de carantina pentru Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua. Masura se aplica de duminica noaptea (miezul nopții – n.r.) și este valabila pana in 22 martie. Raed Arafat spune ca nu s-a putut altfel și ca „daca incepem acum, este posibil sa iasa…

- Daca nu se lua acum masura intrarii in carantina a municipiului Timișoara, s-ar fi luat oricum mai tarziu și riscul era sa dureze și mai mult carantina. Cu cat o rata de incidența este mai mare, cu atat este mai greu sa fie coborata, a explicat sambata, la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului…

- Șeful pentru situații de urgența susține ca imunitatea dobandita in urma vaccinarii anti-COVID dureaza undeva intre 7 și 8 luni de zile și mai susține ca imunizarea se poate mari și poate dura pana la 3 ani de zile. Raed Arafat a declarat ca inca nu s-a observat o scadere a imunitații la cei care au…

- Arafat a spus ca starea de alerta va fi prelungita ”probabil cu aceleași masuri restrictive” ca pana acum.Șeful DSU a vorbit și despre redeschiderea școlilor. Intrebat daca elevii vor reveni in clase dupa 8 februarie, secretarul de stat in M.A.I. a raspuns ca acest lucru depinde de evoluția epidemiei…