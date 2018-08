Raed Arafat: Sunt multe manipulări în legătură cu protestul din 10 August "Spatiul Facebook a devenit extrem de interesat: de aici se pot obtine multe informatii, dar de foarte multe ori originea acestora nu este cunoscuta, iar oamenii simpli nu stiu daca aceasta informatie vine de la o sursa credibila sau nu. Sunt multe conturi false, care par reale, dar poti usor sa vezi ca un cont a fost creat in urma cu 2-3 zile, alt cont este cu informatii putine despre persoana care il detine, dar vorbeste foarte mult despre o anumita situatie. Nu este prima data cand am fost supusi unor asftel de dezinformari si manipulari care au impact asupra populatiei. S-a mai intamplat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a declarat duminica seara ca au fost multe manipulari în legatura cu protestul din 10 august, la fel cum au fost si la "Colectiv" si în

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat duminica seara ca au fost multe manipulari in legatura cu protestul din 10 august, la fel cum au fost si la "Colectiv" si in cazul accidentului din Apuseni. "Spatiul Facebook a devenit extrem de interesat:…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține, intr-o postare pe Facebook, dupa ce internauții au lasat comentarii critice pe pagina DSU, ca este o interpretare absurda cea potrivit careia instituția tine partea Jandarmeriei impotriva populației sau cea privind executarea…

- DSU arata ca la spital s-au prezentat mai multe persoane ce au fost expuse la gazele lacrimogene din Piata Victoriei, insa nu prezentau probleme care sa necesite ingrijiri medicale, precizand ca a luat legatura cu fabricantii substantelor ce au confirmat ca ele se incadreaza in standardele europene.

- Raed Arafat s-a aflat, vineri, la Iasi, unde a participat la o ceremonie in cadrul careia SMURD Iasi a primit doua motociclete pentru interventiile in caz de urgenta, el precizand ca acest concept este folosit cu succes in alte tari. "Vorbim de un concept pe care il introducem in orasele mari.…

- "Trebuie sa se inteleaga ca aceasta boala nu are vaccin pentru animale, deci este o boala care este fara vaccin, fara tratament, este extrem de agresiva. Important este ca ea nu afecteaza sanatatea omului. Acesta este primul lucru care trebuie sa-l transmitem populatiei. (...) In al doilea rand, pentru…

- Salvatorii au fost anuntati despre producerea unui incident la Mina Lupeni. UPDATE: Din pacate, vin informatii triste despre accidentul din Valea Jiului. Unul dintre mineri a murit. Informatia a fost confirmata de Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, din cadrul Ministerului…

- Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului, a declarat, pentru MEDIAFAX, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca se discuta si cu mai multe persoane din judetul Neamt, care refuza evacuarea.