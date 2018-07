Raed Arafat: Sunt două zone în ţară - în judeţele Buzău şi Covasna - fără energie electrică Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat ca mai exista doar doua zone in tara, in judetele Buzau si Covasna, unde 643 de persoane nu au energie electrica, in urma ploilor abundente din ultimele zile.



"In cursul zilei de ieri (sambata - n.r.) si astazi (duminica - n.r.) am avut interventii in 16 judete si in Bucuresti, interventii la case, la curti, la Bucuresti au fost in jur de 30 de interventii dupa furtuna care a avut loc ieri. (...) In ce priveste alimentarea cu energia electrica, avem doua zone care sunt fara alimentare, una este in Buzau, unde…

Sursa articol: agerpres.ro

