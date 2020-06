Bulgaria se confrunta in momentul de fața cu o creștere alarmanta a numarului de infectari. Acest fapt a ajuns și in atenția autoritaților romane. Șeful DSU Raed Arafat a declarat, miercuri, ca daca numarul cazurilor noi de COVID-19 va fi prea mare romanii care aleg sa-și petreaca vacanțele pe litoralul bulgaresc vor risca sa stea in izolare 14 zile la revenirea in Romania. ”Bulgaria e sub monitorizare, au crescut cazurile și este sub monitorizarea INSP. Daca va continua in acest mod, este posibil sa se ia decizia la nivelul Institutului Național (...) Nu este pericol de inchidere a granitelor,…