- Miercuri seara a fost confirmat oficial primul caz de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat dintr-un sat din judetul Gorj, care a fost la vanatoare cu italianul venit din Rimini. El a fost transportat in noaptea de miercuri spre joi la București, Sapte membri ai familiei au rezultate negative…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat si ministrul Sanatatii, Victor Costache au confirmat, in aceasta seara, primul caz de infectie cu noul coronavirus la o persoana din Romania. Este vorba despre un barbat din judetul Gorj, care a intrat in contact cu italianul in varsta de…

- Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, fac declarații de presa despre situația legata de coronavirus. Un prim caz a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un cetațeani din Gorj. Victor Costache: Suntem din pacate in masura sa va anunțam ca in urma testelor avem primul caz de infectare…

- "Putem confirma - exista diagnosticul virusologic pozitiv realizat la Institutul Matei Bals, confirmat de profesorul Streinu-Cercel. Romania are incepand din aceasta seara un caz de coronavirus confirmat. La ora 23:00 urmeaza sa aiba loc o conferinta de presa sustinuta de Victor Costache, ministrul…

- "Toate cele 13 persoane de la Gorj au test negativ coronavirus. Mai sunt in lucru alte 19 teste. Azi s-a emis ordinul de carantina. Ordinul spune ca toate persoanele care vin din zone inchise, vase de croaziera, sunt puse in carantina. 14 zile vor fi zile in care, la intrarea in carantina, vor fi testați,…

- Nu cred ca o taxa de poluare doar pentru automobile ar rezolva problema la nivel national, iar mesajul meu este atunci cand ai o strategie de retehnologizare pe termen lung, reducerea poluarii este sustenabila pe termen lung, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Finantelor…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat ca europarlamentarii romani, dar si Guvernul vor trebui sa dea explicatii in ceea ce priveste cazul Ditrau, care va pune Romania "intr-o pozitie extrem de...