- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a anuntat ca marile festivaluri anuntate pentru acest an, precum Neversea sau Untold, s-ar putea sa nu se tina pentru ca nu va fi permis un numar de zeci de mii sau de sute de mii de oameni, ci doar ca 100 sau 150 de persoane sa desfasoare…

- Credincioșii pot participa la pelerinaje religioase și pe timpul starii de alerta, conform unei decizii a Curții de Apel București. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs, conform Agerpres . Curtea de Apel Bucuresti a anulat o decizie a Consiliului National pentru Situatii de…

- "Propunerea este de prelungirea de starii de alerta pentru 30 de zile, pastrand masurile existente in acest moment", a anuntat, joi seara, seful DSU, RAed Arafat. Acesta a precizat ca se va adauga o singura noua prevedere reveritoare la instalatiile de transport pe cablu. "Organizarea si desfasurarea…

O treime dintre romani declara ca au citit carți anul asta. Fața de anul trecut sunt mai mulți cu 10% cei care au facut treaba asta. Au ascultat și mai multa muzica. Cei care au participat la studiu au mai spus ca in anul 2020 s-au uitat la mai multe filme artistice și seriale TV

- Organizatorii de festivaluri incep sa anunte, dupa pauza impusa de pandemia de COVID-19, datele de desfasurare pentru editiile din 2021. Cei care si-au achizitionat abonamente sau bilete in 2020 si au ales sa le pastreze le pot folosi in 2021 sau, asa cum este cazul UNTOLD si Neversea, la una dintre…

Pasiunea pentru muzica a fost platita de data asta cu un preț prea mare pentru o femeie din Bistrița. O femeie de 48 de ani din Bistrița s-a „trezit" cu ușa sparta cu un topor de o vecina, dupa ce aceasta din urma s-a plans de faptul ca muzica era data prea tare.

- Conflictul a aparut intre doua vecine pentru ca una dintre ele asculta muzica la un volum cam mare. Vecina deranjata i-a distrus usa cu toporul, intr-un acces de furie. Crina Sarb, purtator de cuvant IPJ BN: “S-a baricadat in locuinta cand au ajuns colegii la fata locului, femeia a refuzat sa iasa din…

- Municipiul Sibiu intra in carantina pentru doua saptamani. Șelimbar și Cisnadie, localitați din jurul municipiului Sibiu, intra, de asemenea, in carantina. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat: „Instituirea masurii de carantinare a municipiului Sibiu, la un…