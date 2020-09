Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca au existat discuții pentru ca școlile sa inceapa la 1 octombrie, in loc de 14 septembrie. Seful DSU Raed Arafat a precizat ulterior ca nu a avut loc "o discutie oficiala" cu privire la amanarea inceperii anului scolar. Ludovic Orban a spus ca autoritatile au avut…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca nu a avut loc "o discutie oficiala" cu privire la amanarea inceperii anului scolar. "Discutia pe o eventuala amanare a prezentei fizice (a copiilor si profesorilor la scoala - n.r.), o discutie oficiala nu a avut loc.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca nu a avut loc "o discutie oficiala" cu privire la amanarea inceperii anului scolar. "Discutia pe o eventuala amanare a prezentei fizice (a copiilor si profesorilor la scoala - n.r.), o discutie oficiala nu a avut…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca au fost situatii in care medici nu au dorit sa fie detasati la un spital, iar din acest motiv bolnavii au fost transferati la alte unitati medicale. El a precizat ca acest lucru implica si un risc, de a pierde bolnavul in timpul…

- Surpriza in Senat, in cazul legii izolarii și carantinei. Votul in plenul Senatului pe proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic a fost aminat pentru luni. Amanarea a fost facuta la solicitarea PSD pentru luni dimineața,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, s-a aratat preocupat, sambata, de faptul ca numarul de cazuri de coronavirus a crescut la cote alarmante in ultimele zile.Totodata, Raed Arafat a avertizat ca situația ar putea scapa de sub control, in cazul in care nu sunt respectate regulile…

- Raed Arafat, a afirmat sambata la Digi24 ca, in perioada urmatoare, vor fi intensificate controalele pentru a se verifica daca sunt respectate masurile de distantare sociala, impuse de pandemia de coronavirus. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta anunța controale drastice in mijloacele de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, atrage atentia asupra faptului ca virusul SARS-Cov-2 nu este "o biata gripa” si cere populatiei sa respecte masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului, anuntand ca se vor intensifica actiunile de control privind respectarea acestor…