Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, ii sfatuiește pe romani sa evite calatoria in zonele in care a aparut noua tulpina a virusului, Omicron. Raed Arafat recomanda doar calatoriile esențiale și renunțarea la vizitele in țarile afectate, inclusiv cele aflate in vecinatate. ”Sa calculam foarte bine orice deplasare și sa fie doar cele esențiale, daca se poate sa fie evitata… Sa ne gandim ca prima zona unde este posibil sa se extinda va fi cea limitrofa… Trebuie sa fie atenți cei care se deplaseaza, oricand regulile pot fi schimbate, nu avem timp de așteptare, cand se ia…