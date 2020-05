Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca valul doi de coronavirus ar putea coincide cu valul gripei sezoniere, ceea ce va presupune o mare presiune asupra sistemului medical.Citește și: Rareș Bogdan, atac EXPLOZIV la judecatorii CCR: O RUȘINE totala! Sa nu mai existe politruci, pupincuriși și șpagari…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell , a vorbit despre existenta intre UE și China , raportand totul la situația actuala legata de Coronavirus , scrie Hotnews . Șeful diplomației europene crede ca Europa a fost „puțin naiva” in relația cu China. „Europa a fost…

- Opt detinuti din Arestul IPJ Suceava au fost transferati la Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Neamt. De acum inainte, persoanele reținute din afara zonei de carantina vor fi duse in arestul preventiv al IPJ Botoșani. La Suceava vor mai ajunge doar persoanele retinute…

- Situație incredibila, care demasca haosul din sistemul de sanatate. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca doua cadre medicale din Alba sunt infectate cu coronavirus. Șeful DSP Alba, Alexandru Sinea, a transmis ca informația furnizata de Grupul de Comunicare Strategica, singura instituție care…

- Bilantul deceselor persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 12, Grupul de Comunicare Strategica anuntand marti seara, alte doua decese, o femeie de 64 de ani, din judetul Suceava si un barbat de 74 de ani din judetul Ialomita, De asemenea, a precizat ca la precedentul bilant, decesul indicat…

- Un tanar de 21 ani, din județul Mureș a fost confirmat cu coronavirus. Numarul celor infectați cu virusul ucigaș a ajuns la 51. Barbatul este șofer de TIR, a calatori in Italia in perioada 4-6 martie. In cursul zilei de 10 martie 2020 a apelat 112 acuzand simptome care se incadrau in definiția de caz.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in contextul confirmarii primului caz de coronavirus in Romania. Șeful statului a a indemnat la calm și a anunțat ca nu exista motive de panica.Klaus Iohannis a informat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca "este normal sa tratam cu toata…

- Diamond Princess a fost plasata in carantina pentru doua saptamani pe 3 februarie, cand a ajuns in Yokohama, dupa ce un barbat care debarcase in Hong Kong a fost diagnosticat cu coronavirus. La bordul navei sunt și 17 romani, doi turiști și 15 angajați. In total, numarul bolnavilor de pe vas…