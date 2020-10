Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in „logica medicinei de dezastre”. „Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate.…

- Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100. "Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19, iar…

- "Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate" Raed Arafat. Foto. gov.ro Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical în contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si încet,…

- Raed Arafat a declarat, marti, in cadrul videoconferintei "Fenomenul SARS-CoV2. Gripa Sezoniera. Vaccinarea”, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in "logica medicinei de dezastre", noteaza…

- Presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca și incet, incet se intra in „logica medicinei de dezastre”, a declarat secretarul de...

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in ‘logica medicinei de dezastre’. ‘Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți seara, la Digi24 ca, la un moment dat, toate unitațile medicale din țara vor primi pacienți infectați cu noul coronavirus in condițiile in care sistemul medical face fața cu greu pandemiei. Seful DSU a spus ca perioada urmatoare va fi și mai dificila…

- Secretarul de stat Raed Arafat a spus, marți seara, la Digi24, ca situația este grea in sistemul medical, dar in perioada urmatoare va fi și mai dificil pentru ca presiunea pe spitale va fi din ce in ce mai mare. Din aceste motive, in toate spitalele vor fi internați pacienți cu COVID-19."Ne…