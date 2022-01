Stiri pe aceeasi tema

- Romania renunta la lista tarilor din zonele rosii sau galbene si reduce carantina pentru nevaccinati. Arafat: E o abordare mai usor de urmarit. Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic devine istorie in Romania. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a eliminat „listei-semafor”, cu impartirea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a intrunit luni, 31 ianuarie, pentru a modifica din nou condițiile privind carantina. A fost scurtata perioada pentru persoanele care nu sunt vaccinate impotriva Covid.

- LIVE VIDEO| Se schimba condițiile de carantina. Doar 5 zile pentru persoanele nevaccinate. Se elimina lista țarilor cu risc epidemiologic LIVE VIDEO| Se schimba condițiile de carantina. Doar 5 zile pentru persoanele nevaccinate. Se elimina lista țarilor cu risc epidemiologic Comitetul Național pentru…

- LIVE VIDEO: Noile REGULI de carantina la intrarea in țara propuse de CNSU. Lista țarilor cu risc epidemiologic, eliminata Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a luat in discuție luni simplificarea regulilor de intrare in țara in contextul pandemiei. Secretarul de stat Raed Arafat prezinta…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat vineri o noua hotarare prin care se actualizeaza lista tarilor/ teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Peste 70 de state se afla in zona roșie.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de vineri actualizarea listei țarilor care prezinta un risc epidemiologic ridicat. Potrivit ultimelor informații, sunt atat vești bune cat și vești rele, astfel ca Romania a intrat in zona verde. Iata cum arata documentul oficial!

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, 18 noiembrie 2021, Hotararea numarul 104 privind actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Potrivit CNSU, Cipru intra in zona roșie, iar in urma creșterii incidenței Franța și Portugalia trec din…

Joi, 11 noiembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. CNSU a aprobat urmatoarele modificari: in zona roșie au intrat: