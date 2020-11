Stiri pe aceeasi tema

- Localitatile Otopeni, Magurele, Corbeanca, Popesti Leordeni, Dobroiesti, Mogosoaia, din judetul Ilfov, intra in carantina incepand de sambata, de la ora 22.00, pentru doua saptamani, in urma unui ordin emis de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Totodata, a fost emis ordinul pentru…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, respectiv Constanța, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, șeful Departamentului…

- Institutul Național de Sanatate Publica a dat aviz pentru carantinarea localitaților Corbeanca, Mogoșoaia, Magurele, Popești Leordeni, Otopeni și Dobroiești, din județul Ilfov. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de Covid-19 in Romania/SURSE Șeful DSU,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov urmeaza sa aprobe propunerea de carantinare a localitaților Otopeni, Corbeanca, Dobroești, Magurele și Popești-Leordeni, din jurul Bucureștiului.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a dispus, in ședința extraordinara de joi, mai multe masuri in vederea limitarii cazurilor de infectare cu Covid-19. Astfel, hotararii adoptate, avand in vedere ca rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000…

- Elevii vor face școala online, iar restaurantele se vor inchide, la fel și salile de jocuri de noroc, in șapte localitați din județul Ilfov, unde incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mia de locuitori. Prefectul județului Ilfov, Daniel Zamfir, a declarat ca in localitațile Branești,…

- Restaurantele, cafenelele și cinematografele din 13 localitați ale județului Ilfov se inchid incepand de azi. In jurul școlilor trebuie purtata masca de protecție.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore: 2958 Comitetul Județean pentru Situații…