Raed Arafat: S-ar putea ca relaxarea măsurilor SĂ NU se producă pe 15 mai! "Masurile de relaxare se vor lua treptat - iei cateva masuri care sunt cu risc minimal, dupa care aștepți sa vezi impactul lor, dupa care mai iei o parte din masuri, mai atepți sa vezi impactul lor. Daca vezi ca au avut impact mai mult decat ai calculat poate te oprești, nu mai iei o masura dupa. Vor fi masuri compensatorii - purtatul maștii e o masura compensatorie. S-ar putea sa nu mai poți sa intri in mijlocul de transport in comun daca nu ai nasul și figura acoperite. S-ar putea cand te duci la locul de munca sa vezi ca e un control stric la intrare. Daca ai simptome nu vei fi lasat sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a vorbit in aceasta seara la Antena 3 despre mai multe subiecte in contextul pandemiei de COVID-19. Printre altele, secretarul de stat in MAI a explicat ce va fi schimbat dupa data de 15 mai, in comparație cu perioada de dinainte a crizei de coronavirus.

- Raed Arafat, secretar de stat in ministerul Sanatatii, a declarat ca odata cu relaxarea restrictiilor din data de 15 mai, nu inseamna ca pericolul a trecut. Acesta spune ca relaxarea se va face treptat si ca in perioada de dupa vor exista unele recomandari de sanatate publica. Raed Arafat, despre relaxarea…

- "Vor incepe masurile de relaxare de la 15 mai, dar vor fi treptate. Faptul ca incep masurile de relaxare asta nu inseamna ca nu trebuie sa fim precauți. Se relaxeaza unele lucruri, dar cetațenii trebuie sa fie mult mai responsabili. Eu vreau ca populația sa ințeleaga ca relaxarea dupa 15 mai…

- Raed Arafat, șeful DSU, atrage atenția și spune ca acum nuintra in discuție relaxarea masurilor, ci din contra. Arafat le cere oamenilorsa mai aiba rabdare o perioada. Mai mult, acesta a spus ca dupa ce masurile vorfi mai blande trecem intr-o noua etapa: cea de conviețuire cu virusul.” Comportamentul…

- "Nu cred ca am ajuns la perioada de varf. Dar poate ca masurile luate de noi au avut un rol major a mentine situatia acolo unde este. Asta nu inseamna ca am trecut si totul este bine. La acest moment trebuie sa ne asteptam la inca o etapa dificla. Nu putem spune ca suntem in perioada de varf acum. In…

- Ținand cont de evoluția epidemiologica la nivelul teritoriului Romaniei, Primaria comunei Branești instituie ca masura de urgența izolarea la domiciliu a persoanelor care vin din state unde sunt confirmate peste 500 de cazuri de coronavirus. Masura se aplica inclusiv persoanelor care nu prezinta simptome…

- In ședința CNTDS de marti, 17.03.2020, BNS a cerut adoptarea unor soluții speciale pentru a raspunde provocarilor ridicate de situația speciala cu care ne confruntam, astfel incat sa protejam lucratorii, locurile de munca și sanatatea salariaților. Consideram ca se impune ca setul de masuri adresate…

- ”Stam foarte bine cu masurile care se iau pentru imbunatațirea 112. Se testeaza sistemul AML, sistemul de localizare, vrem sa vedem cum va fi implementarea, se analizeaza, dupa ce au fost probleme cu ordonanța.Cu Sistemul Roalert, vom merge la etapa 2, urmeaza sa conectam sistemul cu alte mecanisme.…