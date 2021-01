Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat luni dimineata impotriva Covid-19. Alaturi de el s-a vaccinat și personalul din cadrul DSU, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat impotriva coronavirusului, luni in jurul pranzului. El a declarat ca este un gest de normalitate și cu cat se vor vaccina mai multe persoane, cu atat mai repede vom trece la normalitate. “Indemn toti romanii sa se vaccineze.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca in Romania autoritațile nu s-au gandit sa aplice discriminari și reguli de restricționare a persoanelor care nu se vaccineaza. Totuși, spune secretarul de stat, in strainatate este posibil ca anumite zone sa aplice limitari…

