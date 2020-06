Raed Arafat s-a dezlănțuit! Atac dur la adresa celor care contestă măsurile de restricție Raed Arafat susține ca anumiți oameni ar trebui sa dea explicații dupa ce au criticat masurile luate impotriva noului coronavirus. Secretarul de stat se declara deranjat de cei care au abordari juridice ale situatiei. ADVERTISING "Cum scrii ceva pe Facebook, ești atacat de pe conturi false. Apar tot felul de discuții care pun sub semnul intrebarii toate masurile pe care le-am luat. Cand apar oameni care nu au nimic cu meseria de medic, nu au nicio legatura cu Medicina și o iau pe toate parțile despre Covid-19, fara sa ia contextul medical, și pun sub semnul intrebarii deciziilor doctorilor...… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat susține ca anumiți oameni ar trebui sa dea explicații dupa ce au criticat masurile luate impotriva noului coronavirus. Secretarul de stat se declara deranjat de cei care au abordari juridice ale situatiei."Cum scrii ceva pe Facebook, ești atacat de pe conturi false. Apar tot felul…

- Secretarul de stat Raed Arafat a spus ca anumiți oameni ar trebui sa dea explicații dupa ce au criticat masurile luate impotriva Covid-19. Raed Arafat s-a referit la oamenii care nu au nicio legatura cu Medicina, dar știu ei mai bine cum este cu coronavirusul și seamana indoiala in randul populației…

- Omul de afaceri considera ca pandemia de coronavirus a afectat grav economia Romaniei, iar acest lucru putea fi evitat, in contextul in care din punctul de vedere al acestuia coronavirusul nu exista. In timpul pandemiei, Catarama a mers intr-un focar de coronavirus pentru a se putea infecta cu COVID-19.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat susține ca daca situația se inrautațește, s-ar putea ca relaxarea restricțiilor sa nu mai fie din 15 mai. Secretarul de stat in MAI, a declarat Antena 3 ca suntem inca in aprilie și nu poate spune cum va arata ziua de 15 mai și ce masuri…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat ca virusul care face ravagii acum nu va disparea și ca va trebui sa ajungem sa conviețuim cu Covid-19.„Daca vezi ca intr-o o țara care a relaxat masurile, numarul cazurilor incepe sa creasca, poate fi un avertisment și pentru tine.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca se arata ingrijorat de faptul ca se inregistreaza 500 de noi cazuri de imbolnavire și mai spune ca acesta este este un semn clar ca masurile luate nu sunt respectate.

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat ca romanii trebuie sa invete sa traiasca cu noul coronavirus, "pentru ca el nu va disparea și nici noi nu putem sa ramanem izolați pe viața in casa"."Va trebui, la un moment dat, sa invațam sa traim cu acest virus, pentru ca el nu va disparea și nici…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunta - intr-o conferinta de presa - o serie de masuri de recrutare a elevilor si studentilor din sistemul de invatamant sanitar, dar si a medicilor rezidenti, in vedere mobilizarii lor in lupta cu coronavisrului. Iata principalele masuri anuntate de Raed Arafat:…