Raed Arafat s-a dezlănțuit! A trecut la amenințări după creșterea numărului de cazuri Raed Arafat a declarat la Digi24 ca este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare, in contextul bilanțurilor care arata o creștere constanta mare a cazurilor de coronavirus din ultimele zile. El a subliniat ca nu este deloc exclus. "Este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare. Este posibil, nu este deloc exclus", a declarat Arafat. El a explicat ca exista ingrijorare privind evoluția numarului de infectari, in condițiile in care din etapa a doua de relaxare oamenii nu au mai respecta regulile ca in faza intai. "Suntem ingrijorați, la inceput oamenii au respectat regulile, in faza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a declarat la Digi24 ca este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare, in contextul bilanțurilor care arata o creștere constanta mare a cazurilor de coronavirus din ultimele zile. El a subliniat ca nu este deloc exclus."Este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare.…

- Prefectul judetului Buzau, Leonard Dimian, reactioneaza dupa cresterea alarmata a numarului de infectari cu noul coronavirus si cere populatiei sa nu renunte la masurile de protectie, distantare sociala si sa nu se lase manipulati de fake-news.

- Raed Arafat susține ca situația s-ar putea agrava in toata țara. De asemenea, șeful DSU considera ca romanii nu mai respecta regulile de distantare si igiena la fel mult ca la inceput pentru ca sunt dezinformati, influentati de opiniile neavizate care circula tot mai mult in spatiul public. „Nerespectarea…

- Toți știam ca masurile de relaxare vor duce la o creștere a numarului de imbolnaviri, a spus doctorul Raed Arafat. Este ingrijorator ca la sectiile de terapie intensiva numarul pacienților care scazuse a crescut la 170 – 171. Doctorul Arafat atrage atenția ca totul depinde de noi, de respectarea masurilor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Alba Iulia, ca cei care contesta starea de alerta trebuie sa-si revizuiasca atitudinea si pozitia si a compeltat ca, in conditiile de relaxare, este posibil sa creasca numarul de cazuri de infectare cu coronavirus

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgența, Raed Arafat, a declarat la Realitatea PLUS ca a fost șocat de ce a vazut pe strazi in prima zi de relaxare a masurilor. „Aceste discutii (antivacciniste - n.red.) duc automat la ce am vazut azi (vineri - n.red.) iesind. Ce m-a socat este ce am vazut…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a explicat, luni, ca totul fi diferit dupa data de 15 mai fața de perioada de dinaintea pandemiei de coronavirus . Pana pe 15 mai, toți romanii trebuie sa respecte prevederile ordonanței de urgența. Altfel, exista riscul ca data de relaxare…

- Arafat a declarat ca se urmarește continuu tendința raspandirii virusului și ca o eventuala relaxare a masurilor restrictive se va face cu mențiunea ca in orice clipa, creșterea numarului de cazuri va atrage cu sine noi limite impuse populației. "Este posibil sa existe o relaxare a calatoriilor in…