Raed Arafat rupe tăcerea: "Există mai multe interese în domeniul urgenţei" Intr-o inregistrare video postata pe paginade Facebook, Raed Arafat a anuntat ca exista multe interese in domeniul urgentei, care pot fi in spatele atacurilor care au loc concentrat in ultima perioada. "Este un subiect care arata ca exista mai multe interese in domeniul urgentei, exista mai multe interese care pot fi in spatele atacurilor care au loc in mod concentrat asupra noastra si nu numai ultima perioada, dar si pe parcursul ultimilor ani. Si daca vedem unul din aceste lucruri, care la finalul acestui filmari o sa intelegeti despre ce este vorba, cum s-a incercat daramarea Aviatiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

