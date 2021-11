Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca la parada de 1 Decembrie este nevoie de certificat verde doar in zona oficiala, restricția nu se aplica și romanilor care vor sa asiste la eveniment. „Interdicția de a intra in zona pentru persoanele nevaccinate se aplica numai zonei oficiale, nu și zonei din apropiere unde stau oamenii. Acolo se aplica doar regulile de sanatate publica și purtarea maștii care este obligatorie”, a declarat Raed Arafat, duminica, la finalul ședinței de Guvern In zona oficiala și la recepțiile oficiale se poate intra doar cu certificatul…