Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, spune ca restricțiile se impun pentru ca nu s-au vaccinat destui oameni.”Ce vedem astazi este un lucru extrem de bun. Le mulțumesc celor care vin sa se vaccineze, nu numai aici, ci peste tot in țara. S-a dovedit ca chiar daca suntem intr-o situație destul de critica, oamenii…

- Șeful DSU, Raed Arafat, s-a implicat in maratonul de vaccinare, care se organizeaza in weekendul 22-24 octombrie in Capitala. Secretarul de stat a administrat vaccinul anti-Covid-19 la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor. Arafat a fost intrebat, duminica, la Maratonul de vaccinare din Bucuresti,…

- Autoritatile anunta ca, de la debutul Maratonului de vaccinare din București, au fost vaccinate peste 22.000 de persoane. Cele mai multe vaccinari au avut loc in centrul de la Palatul Copiilor. Seful DSU, Raed Arafat, a participat duminica la eveniment si a apreciat ca vaccinarea este solutia optima…

- Șeful DSU,Raed Arafat, a afirmat luni seara, 4 octombrie, ca nu recomanda impunerea carantinei, pentru ca ar avea ”un impact major”. Municipiul Bucuresti a trecut de rata de infectare de 9,6 la mie. ”Nu s-a pus problema Capitalei sa intre in carantina. Se iau masuri, dar se evita carantinarea unei Capitale,…

- Seful DSU, Raed Arafat, a transmis persoanelor care prezinta simptome de COVID sa nu mearga la munca, sa se testeze si sa ia legatura cu medicul de familie cat mai rapid. “Mai multi pacienti ajung tarziu, nu vin cand apar simptomele si nu se testeaza cand apar simptomele. Mai mult, (…) pacientii care…

- Șeful DSU Raed Arafat transmite mesaje contradictorii privind vaccinarea anti-coronavirus. Secretarul de stat din MAI a explicat ca persoanele vaccinate nu sunt protejate de infectare, singurul beneficiu fiind ca forma bolii va fi una mai ușoara. In același timp, Arafat spune ca ar fi bine ca parinții…

- Poziționarea președintelui Klaus Iohannis pe tema restricțiilor pentru persoanele nevaccinate nu este cea mai fericita, spune europarlamentarul Eugen Tomac. In opinia sa, vaccinarea obligatorie a angajaților din sistemul sanitar și a profesorilor este „o soluție ce merita luata in seama”. „Este o abordare…

- Raed Arafat a explicat, miercuri, in conferința de presa de la Palatul Victoria utilitatea introducerii unor restricții in cazul persoanelor care nu au facut vaccinul anti-Covid. Șeful DSU a dat exemplu situația restaurantelor in care incidența ajunge la 3 la mia de locuitori. „In loc sa inchidem restaurantele,…