Pandemia de COVID-19 a creat disperare in randul medicilor și al autoritațile. Indiferent de perspectiva din care sunt privite lucrurile, misiunea fiecaruia a devenit tot mai dificila și mai greu de gestionat. Așa se explica faptul ca, recent, șefa UPU Ploiești a dezvaluit coșmarul cu care se lupta medicii de la Spitalul Județean Ploiești din […] The post Raed Arafat, replica dura pentru primul medic care a dezvaluit ca trebuie sa „aleaga pe cine duce la Terapie Intensiva”. Ce i-a transmis șeful DSU appeared first on IMPACT .