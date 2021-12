Raed Arafat recomandă: Masca și testarea pentru protejarea familiei. Fiecare decide! Dr. Raed Arafat recomanda, subliniind ca nu este o obligație, purtarea maștii in interior daca avem invitați din afara familiei in perioada sarbatorilor Craciunului. ”Daca invitam oameni din afara casei, mai ales care au calatorit, care au fost afara, dar și din interior, daca vrem sa ne protejam in plus, putem sa decidem asta intre noi. Nu este nicio obligativitate”, spune dr. Arafat. Pentru cei care iși viziteaza bunicii, ar fi bine ca inainte sa se testeze pentru ca ”nu este un lucru rau”. ”Daca ne testam cu o zi inainte, sa știm ca nu avem o problema. Dar vreau sa se ințeleaga, nu e nicio… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, ii indeamna pe romani sa fie prudenți atunci cand merg la rude la colindat. Arafat le recomanda celor care merg la rude sa se testeze, iar daca grupul este mare masca e utila. Aceste precizari sunt recomandari, nu e ceva obligatoriu, a ținut sa puncteze Arafat. „La bunici daca…

- Raed Arafat a raspuns, la Antena 3, la cateva intrebari ale romanilor ce privesc sarbatorile de iarna. I: Cand mergem in vizita de Craciun trebuie sa ne testam? Raed Arafat: Daca invitam oameni din afara casei, mai ales care au calatorit, care au fost afara, dar și din interior, daca vrem sa ne protejam…

- Daca vrem sa stam cu bunicii de Sarbatori, poate a fi testat nu este un lucru rau, mai ales pentru cei care vin din afara, a declarat șeful DSU, marți dimineața. Șeful DSU, Raed Arafat, ii indeamna pe romani sa fie prudenți atunci cand merg la rude la colindat. Arafat le recomanda celor care merg la…

- Raed Arafat, președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgența, a prezentat marți seara o serie de masuri ce vor fi propuse spre aprobare in cadrul ședinței de guvern de miercuri dimineața. Principalele dispoziții vizeaza eliminarea restricțiilor de circulație in timpul nopții, plus creșterea…

- In sistemul de invațamant este o zarva totala in contextul testarii elevilor ani-COVID. Daca inițial decizia era de a-i transforma pe profesori și invațatori in asistenți medicali, acum trebuie ca parinții sa fie asistenții medicali care testeaza copii. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu considera…

- Belgia anunța reintroducerea de noi restricții anti-pandemie. Belgienii vor fi obligați sa lucreze de acasa daca au aceasta posibilitate. Premierul Alexander de Croo a mai anunțat ca va fi reintrodusa obligativitatea purtarii maștilor la interior. Printre masurile anunțate de premierul belgian se numara…

- Comuna Malu, din județul Giurgiu, ocupa locul al doilea la nivel național in ceea ce privește incidența cazurilor COVID, cu o valoare de 26,13 la mie. In aceste condiții, CJSU a solicitat instituirea carantinei zonale. Vineri, șeful DSU, Raed Arafat, a semnat ordinul de carantinare zonala a comunei,…

- Noi restrictii au fost aprobate, sambata, in forma trimisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). „HG de modificare a hotararii de prelungire a starii de alerta, aprobata azi va permite desfasurarea unor activitati doar pentru persoanele care sunt vaccinate sau daca au trecut 10 zile…