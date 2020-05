Raed Arafat, șeful DSU a reacționat, luni, dupa ce in prima zi a starii de alerta s-au format cozi uriașe la mai multe instituții din țara. Oamenii nu au respectat distanțarea sociala și nu au purtat maști de protecție. Raed Arafat a spus ca acest lucru cade in responsabilitatea conducerii fiecarei instituții, iar daca nu se organizeaza risca amenzi.”Este momentul in care fiecare iși asuma responsabilitatea. Fiecare loc de munca și conducerea fiecarei instituții sa fie responsabili. La instituții sa fie oameni care sa organizeze randuri, sa faciliteze plata online, sa prelungeasca perioada de…