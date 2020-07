Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca Guvernul a avut dreptate sa nu vina in Parlament cu prelungirea starii de alerta pentru ca un act administrativ normativ al Guvernului, emis in aplicarea unei legi, "nu poate fi convertit intr-un document politic", potrivit Agerpres."Asa se intampla cand…

- UDMR propune o stare de alerta diferențiata, pe județe sau localitați unde sunt focare de COVID, nu la nivelul intregii țari, și pe o perioada de 15 zile, nu 30, anunța președintele Kelemen Hunor, anunța MEDIAFAX.Kelemen Hunor a declarat marți, pentru MEDIAFAX, ca, dupa ce va vedea textul…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Interesant ca ședința are loc chiar in ziua in care expira actuala stare de alerta, existand riscul unui nou vid, intre starea de urgența și starea de alerta, cand…

- Guvernul s-a reunit la ora 18.30, insa premierul Orban a anuntat ca hotararea de prelungire a starii de alerta va fi adoptata saptamana viitoare. Hotararea trebuie adoptata de Parlament in termen de 5 zile, iar in cazul unui vot negativ, masurile isi pierd efectul. Un vot previzibil este cel de respingere.…

- Potrivit unor surse guvernamentale, in sedinta Executivului, ce va avea loc la ora 18.30, va fi adoptata hotararea de guvern pentru prelungirea starii de alerta dupa 16 iunie. Perioada de prelungire discutata la nivelul Guvernului este de 30 de zile, insa Raed Arafat a avansat la discutiile cu liderii…

- Raed Arafat a explicat marți, la Digi24, care este „fundamentul științific” pentru prelungirea starii de alerta, dupa ce o majoritate parlamentara formata din PSD, ALDE si UDMR a transmis ca votul lor depinde de explicațiile specialiștilor. „Prelungirea starii de alerta se bazeaza pe un fapt simplu,…

- Președintele Klaus Iohannis, intr-o declarație de presa desfașurata astazi, 9 iunie, a anunțat ca vor urma unele relaxari ale restricțiilor impuse populației ca urmare a pandemiei de coronavirus, dar ca dorește sa fie prelungita starea de alerta. Printre masurile de relaxare anunțate de șeful statului,…