Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se declara ingrozit de incendiul din Constanța.Iohannis apreciaza ca Romania are un sistem de sanatate invechit, greu incercat și pus sub o presiune de neimaginat de valul patru al pandemiei de COVID-19. „Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul…

- Seful DSU, despre incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. "Primul echipaj de interventie a sosit la 9.56. Resursele puse la dispozitie de ISU au fost de 5 ofiteri, 128 subofiteri, 51 mijloace. SAJ ce s a calculat la fata locului au fost 10 ambulante, posibil altele care au mai plecat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca șapte pacienți au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, nu noua, așa cum au comunicat "greșit" cei de la fața locului. "Ei trebuie sa lamureasca, eu am vrut sa va aduc informația corecta", a spus Bode, care a spus…

- Primele imagini de pe secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, unde șapte persoane au murit in urma unui incendiu, au fost publicate de site-ul local Replica de Constanța. Imaginile arata daunele serioase pe care le-a produs incendiu care s-a manifestat cu o degajare…

- Publicația locala „Replica” a facut publice primele imagini de pe secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța unde un incendiu a ucis vineri noua din cei zece pacienți internați la ATI.Imaginile arata daunele serioase pe care le-a produs incendiu care s-a manifestat cu…

- Principalele agentii de presa internationale scriu despre incendiul de la un spital din Constanta (sud-est), soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania, in mai putin de un an. ”Un nou incendiu intr-un spital din Romania, soldat cu noua morti”, scrire…

- Premierul a fost informat despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și continua sa țina legatura cu reprezentanții MAI, Ministerul Sanatații și cei ai prefecturii Constanța, potrivit biroului de presa al Guvernului. In acest moment, este activata o celula de criza la MAI pentru…

- Premierul a fost informat despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și continua sa țina legatura cu reprezentanții MAI, Ministerul Sanatații și cei ai prefecturii Constanța, potrivit biroului de presa al Guvernului. In acest moment, este activata o celula de criza la…