Raed Arafat, prezent la Buzau. Sunt evaluate pagubele produse de viituri

- Lucrarile la lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva intarzie, dar de data asta nu mai este vina statului sau a constructorului. Vremea ploioasa din ultimele zile a redus considerabil avantul constructorului de pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. Totusi, in zona s-a lucrat, spun reprezentantii Directiei…

- Prefectul Buzaului, Carmen Ichim, a convocat duminica Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru stabilirea masurilor necesare pe durata avertizarii hidrologice cod portocaliu, valabila pana in data de 18 iunie 2018, ora 12.00, pentru bazinul superior al raului Buzau (amonte S.H. Nehoiu).…

- Hidrologii au emis duminica avertizari cod galben de inundatii pentru rauri din 11 judete, fiind anuntate scurgeri importante pe versanti, torenti si viituri rapide. Avertizarile sunt valabile pana la ora 22.00. Sunt vizate rauri din judetele Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Prahova, Covasna, Brașov,…

- Precipitațiile torențiale cazute pe raza localitații administrativ-teritoriale Oarța de Jos au condus la formarea de torenți de pe versanți care s-au revarsat pe raza localitații Oarța de Sus. Torenții de apa au transportat aluviuni, material lemnos, dar și alte materiale care au colmatat 15 podețe.…

- COD GALBEN. Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:00, in judetele Ialomita, Braila, Buzau si Vrancea se vor semnala intensificari temporare ale vantului care vor atinge la rafala 55-65 km/h. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru patru judete, valabile pe parcursul urmatoarelor ore.Citeste si: Politia vine cu precizari DE ULTIM MOMENT, dupa prinderea PIROMANULUI: 'Are TULBURARI de comportament...' Potrivit…

- Pagubele produse de alunecarile de teren si inundatii in luna martie, in 19 localitati din judet, se ridica la peste 80 de milioane de lei, potrivit bilantului prezentat luni, in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau, de prefectul Carmen Ichim. Potrivit sursei…

