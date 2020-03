Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a declarat marti seara ca a fost activat Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, in contextul pandemiei. Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei va fi operational de miercuri si va coordona toate…

- "Noi avem scenarii, sunt patru scenarii facute. Ajungem la scenariu de peste 2000, dar asta nu inseamna ca e optimist sau pesimist, ci inseamna ca anumite masuri trebuie sa fie luate de la un scenariu la altul. 2000 de infectați excluzandu-i pe cei vindecați. Adica 2000 care sunt in același moment,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca școlile nu vor fi inchise, din cauza pericolului infectarii cu coronavirus. In schimb, Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat, duminica, ca au fost suspendate stagiile din spitale ale studenților ”Nu…

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Afacerilor Interne au organizat, marti, o sesiune de informare a misiunilor diplomatice si organizatiilor internationale acreditate la Bucuresti, in contextul demersurilor intreprinse la nivel national pentru gestionarea si prevenirea raspandirii infectiei…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a spus, luni, la Marius Tuca Show, ca impactul infecțiilor cu coronavirus este limitat in randul copiilor, acest lucru va fi cercetat de...

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate, in Romania, in urma cu puțin timp. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat ca doua persoane, un barbat din Maramureș, in varsta de 45 de ani și o femeie,…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri e coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat au anunțat cele doua noi cazuri…