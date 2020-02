Stiri pe aceeasi tema

- Aproape de miezul noptii, Raed Arafat, secretar de stat in cadrul MAI, a facut primele declaratii despre primul caz de coronavirus confirmat in Romania.Acesta a precizat ca pacientul este intr o stare buna, nu prezinta febra sau alte simptome. "Pacientul este intr o stare buna, nu prezinta febra sau…

- Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, fac declarații de presa despre situația legata de coronavirus. Un prim caz a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un cetațeani din Gorj. Victor Costache: Suntem din pacate in masura sa va anunțam ca in urma testelor avem primul caz de infectare…

- Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala analizeaza in prezent 32 de probe prelevate de la persoane din județele Gorj și Dolj care au intrat in contact cu cetațeanul italian depistat pozitiv cu coronavirus dupa intoarcerea in Italia, a informat miercuri Grupul de Comunicare…

- Autoritațile din Gorj sunt in stare de alerta, dupa ce un cetațean italian, de 71 de ani, a fost depistat recent cu coronavirus și internat intr-un spital din Rimini. MAE anunța ca iubita batranului este din Gorj, iar autoritațile incearca sa o gaseasca. Italianul a fost și in Craiova, timp de patru…

- Managerul Institutului de Boli Infectioase ‘Matei Bals’, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, luni seara, ca persoanele in varsta sunt mai vulnerabile la infectarea cu coronavirus, in timp ce copiii sunt mai putin expusi la acesta. ‘Este un virus care ataca in special persoanele in varsta. Copiii sunt…

- Pacientul a ajuns cu o ambulanța la spital, dupa ce a inceput sa se simta rau. Directorul Direcției de Sanatate Publica Covasna, Agoston Laszlo, a precizat ca in momentul in care a fost adus la unitatea medicala, pacientul avea febra, și initial s-a luat in calcul masura transferarii acestuia la Institutul…

- REȘIȚA – Directorul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” a declarat miercuri seara ca nu exista coronavirus in Romania! Va reamintim ca un tanar de 25 de ani din Reșița a fost trimis marti noaptea pentru teste suplimentare la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes”, dupa ce la UPU Reșița…

- Autoritațile romane de sanatate se declara pregatite sa faca fața situației, daca virusul care a ucis deja 9 oameni in China și se raspandește cu repeziciune in toata lumea va ajunge și in țara noastra. Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca au…